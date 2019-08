Governo: Dal Poz (Federmeccanica) a "Quotidiano Nazionale", serve stabilità per affrontare le sfide del Paese (2)

- Sotto il termine 'redistribuzione' c'è il rischio si nasconda una patrimoniale: ancora una volta si finirebbe per prendere i soldi dalla casa... "Siamo forse il Paese col maggior carico di fiscalità sulla casa. Bisogna trovare degli equilibri, ma non saremo mai favorevoli alle patrimoniali: spaventano chi vuole investire e sono nemiche dell'emersione del nero. Da dieci anni stiamo affrontando una crisi che non passa, soprattutto per le piccole e medie imprese, ripristinare l'Imu sulla prima casa, ad esempio, sarebbe deleterio. Lo stesso vale per l'Iva: è l'arma peggiore. Deprimerebbe istantaneamente il mercato interno, facendo crollare i consumi". Il timore è che un governo giallorosso possa, dopo il reddito di cittadinanza, aprire una nuova stagione di assistenzialismo. "Bisogna evitare manovre solo a debito che non creano ricchezza. Siamo sempre stati contrari al reddito di cittadinanza perché l'assistenzialismo è nemico dei sistemi economici aperti e basati sulla concorrenza". Lo spread si è riabbassato e i mercati sono cauti, ma siamo pur sempre su una bomba a orologeria che si chiama debito pubblico. "La Borsa ha reagito in modo abbastanza positivo, perché sembra si sia intrapresa una strada meno caotica dell'ultima fase. E perché Mattarella resta il baluardo di fiducia per mercati e imprese. La tragicità di un eventuale esercizio provvisorio sarebbe connessa a tempi eccessivamente lunghi. Prima di tutto serve una soluzione di stabilità del nostro Paese", ha concluso Dal Poz. (Rin)