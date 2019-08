Hong Kong: Leung (Chrf) a "la Repubblica", siamo uniti nella protesta (3)

- Ha lanciato una 'piattaforma di dialogo'. "Uno show già visto, inaccettabile. Membri del governo si presentano in una sala comunale, con posti riservati ai fedeli, parlano un'ora e se ne vanno. Se Lam vuole un negoziato ritiri la legge sull'estradizione e approvi un'indagine indipendente sull'operato della polizia. Convochi chi protesta da mesi, i parlamentari democratici, i gruppi della società civile, le unioni degli studenti". "Più di un milione di persone - aggiunge Leung - che manifestano possano rendere possibile l'impossibile. La democrazia è promessa nella Basic Law di Hong Kong e combattiamo perché si realizzi. Quindi non accettiamo che nessuna delle richieste venga lasciata cadere, ma sappiamo anche che in politica bisogna fare i conti con la realtà e per questo siamo aperti". (segue) (Res)