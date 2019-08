Hong Kong: Leung (Chrf) a "la Repubblica", siamo uniti nella protesta (4)

- I giovani non lo sembrano altrettanto. Un compromesso rischia di spaccare le due anime della protesta? "C'è sfiducia verso i partiti. Ma se Canie Lam ci inviterà a discutere, estenderemo a tutta la società civile, il dialogo sarà a porte aperte e ogni accordo verrà sottoposto a consultazione democratica. Abbiamo gli strumenti per farlo". Quanto può continuare la protesta? "Senza risposte andiamo avanti, la prossima manifestazione sarà sabato 31. Si dice che Pechino voglia silenziarci entro il primo ottobre (il 70mo anniversario della Repubblica Popolare), ma non vedo come possa farlo". I tank? "Abbiamo paura, ricordiamo Tiananmen, ma la paura non ci tiene a casa. Inoltre usare i soldati sarebbe pessimo per la Cina, distruggerebbe l'immagine di Hong Kong", ha concluso Leung. (Res)