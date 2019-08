Governo: Di Maio al "Corriere della Sera", l'intesa con i dem? Tagliamo gli eletti

- Dopo le consultazioni al Quirinale, Luigi Di Maio pare più sollevato. Il quadro politico si deve dipanare nel giro di cento ore, ma il dialogo con i dem è avviato (i parlamentari hanno incaricato i capigruppo) e il Movimento ha fissato un decalogo che vuole essere la via maestra. In caso contrario i Cinque Stelle sono pronti per tornare a votare. Il presidente Mattarella ha lasciato tempo fino a martedì per trovare un'intesa di governo. "Non mi permetterei - dice il capo politico del M5S nell'intervista al 'Corriere della Sera' - e non rientra nella mie prerogative giudicare decisioni che assume il capo dello Stato. Colgo invece l'occasione per ringraziare il presidente Mattarella, per l'attenzione che sta rivolgendo al Paese in questo momento di difficoltà". Si riuscirà a definire il quadro di un eventuale patto di governo entro martedì? "L'obiettivo è dare solidità alla legislatura. Serve soprattutto ai cittadini, alla loro buste paga, serve a evitare che aumentino le tasse. E opportuno che si segua la strada tracciata dal presidente della Repubblica per dare certezze al Paese". Il vicepremier ha detto di aver avviato tutte le interlocuzioni possibili per uscire dallo stallo. Allude al Pd o alla Lega? "Il M5S parla di temi, come il taglio dei parlamentari, che è il nostro primo punto e una riforma storica. Manca un solo voto. Si deve fare". L'assemblea intanto ha dato mandato a trattare con il Pd. "Il confronto è aperto con chi vuole affrontare i nostri temi. Ieri è stata una giornata molto confusa sul taglio dei parlamentari. L'assemblea ha dato mandato per fare chiarezza. Il taglio si fa subito, non si rinvia, non ha senso. In politica per anni abbiamo sentito dire lo faremo, lo faremo. E ora di fare adesso, non domani. Se c'è volontà si fa adesso, è già calendarizzato". Intanto si parla di tre punti esposti dal Pd al capo dello Stato: abolizione dei decreti sicurezza, accordo preventivo sulla manovra e revisione del taglio dei parlamentari. "Non commento indiscrezioni, ho visto che sono state smentite". Andrà avanti la legislatura? "Dipende dagli altri. Sappiate che l'alternativa è correre il rischio che aumenti l'Iva per milioni di famiglie e che migliaia di lavoratori si ritrovino senza un'occupazione. Noi non scappiamo dalle nostre responsabilità e il M55 c'è, con delle proposte serie, concrete. Ma ripeto: si parte dal taglio dei parlamentari e da un altro principio... Che ci vuole rispetto per il presidente del Consiglio Conte. Rispetto. Per quello che ha fatto. E' riuscito a dare un nuovo volto al Paese rimettendolo al centro della comunità internazionale". (segue) (Rin)