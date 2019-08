Governo: Di Maio al "Corriere della Sera", l'intesa con i dem? Tagliamo gli eletti (2)

- "Non stiamo parlando di poltrone - continua - ma di 10 punti su cui mi aspetto una risposta". Salvini dice che l'accordo tra il Movimento e il Pd è fatto, ma al tempo stesso ha lanciato segnali di apertura. "Abbiamo bisogno di dare certezze agli italiani, non di dirgli un giorno una cosa e un giorno l'altra". Su quali basi si può trovare un'intesa con i dem? "I nostri capigruppo si vedranno per parlare, anzitutto, del primo dei 10 punti: il taglio dei parlamentari. Da lì si capisce se c'è davvero la volontà di cambiare le cose". Quindi con la Lega è finita. "Salvini l'8 agosto ha detto di voler tornare al voto perché non voleva più governare con il M5S". Il contratto di governo è archiviato in questa fase? "Tutto ciò che è nel contratto da parte M55 ha un valore assoluto, perché risponde alle richieste dei cittadini. Ovviamente c'è una crisi in corso e in questo occorre operare per salvaguardare il Paese e gli italiani". I militanti grillini tuttavia sono divisi... "Non iniziate con le solite strumentalizzazioni. Noi siamo diversi dai partiti e dal sistema e internamente abbiamo diverse anime che giustamente si interrogano su tante cose, ma hanno fiducia nel M5S. Noi continuiamo a essere gli stessi, per noi contano le proposte, i temi". "Non me ne importa nulla della poltrona - spiega Di Maio - Non penso a questo, penso come ogni eletto e attivista M55 a tagliare 345 parlamentari, a mettere in campo una serie di misure per l'ambiente, a evitare l'aumento dell'Iva, a tagliare il cuneo fiscale alle imprese, ad alzare gli stipendi degli italiani e ad aiutare famiglie e chi soffre di disabilità". Nel frattempo è scattato il toto-premier. SI parla di una donna a Palazzo Chigi... "Non partecipo ai toto-nomi, mi interessano la vita reale e i problemi delle persone", ha concluso il leader 5 Stelle. (Rin)