Governo: Rosato (vicepresidente Camera) al "Corriere della Sera", bisogna anteporre a tutto l'interesse del Paese

- I 5 Stelle vogliono tentare un'interlocuzione col Partito democratico (Pd), ma mettono il taglio dei parlamentari come primo punto per l'accordo, 'va fatto ora', dicono. Il Pd, però, per 3 volte non ha votato la loro legge. "Provare a fare un governo con i 5 Stelle è una grande sfida e una grande fatica per noi e per loro - spiega il vicepresidente della Camera Camera Ettore Rosato (Pd), in una intervista al 'Corriere della Sera' - Veniamo da storie diverse e da programmi divergenti in molti punti. Ma bisogna anteporre a tutto l'interesse del Paese. Ora comincerà un dialogo: loro hanno presentato 10 punti, noi 5 e lavoreremo per arrivare a una sintesi". L'area zingarettiana ieri ha fatto sapere che il taglio dei parlamentari può attuarsi soltanto se abbinato a una nuova legge elettorale. "La nostra direzione ha approvato all'unanimità 5 punti sui quali andare a trattare. E Nicola Zingaretti ha dichiarato ufficialmente di avere portato proprio quelli alle consultazioni con il presidente della Repubblica. Se poi vuole cambiarli, ha la possibilità di convocare un'assemblea". "Non siamo mai stati - continua - contro la diminuzione del numero dei parlamentari nell'ambito di una riforma costituzionale che renda più efficienti le istituzioni. Lavoreremo su questo con i 5 Stelle. E' chiaro che poi sarà necessario ridisegnare i collegi e quindi modificare la legge elettorale". Adesso i grillini sono diventati affidabili possibili alleati? "Adesso dobbiamo pensare a salvare l'economia nazionale e le tasche degli italiani dall'aumento dell'Iva e dalla recessione. E dobbiamo opporci all'arroganza di Salvini che punta a occupare le istituzioni", ha concluso Rosato. (Rin)