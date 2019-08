Usa-India: oggi a Monterey il Dialogo per la sicurezza marittima

- Si svolge oggi nella Naval Postgraduate School di Monterey, in California, il Dialogo per la sicurezza marittima tra Stati Uniti e India, dopo l’incontro die ieri sui temi della cooperazione in materia di diplomazia e sicurezza. A rappresentare gli Usa l’assistente segretaria di Stato per l’Asia Centrale e Meridionale, Alice Wells, e l’assistente del segretario alla Difesa per l’area dell’Indo-Pacifico, Randall Schriver, affiancati da cinque funzionari della Difesa. La delegazione indiana, invece, è guidata da Gourangalal Das, sottosegretario aggiunto per le Americhe, e composta da funzionari dall’ambasciata d’India a Washington. I colloqui sono volti a rafforzare la cooperazione strategica tra i due paesi e a preparare il prossimo dialogo in formato “2+2”, ovvero Esteri-Difesa, che sarà ospitato in autunno negli Stati Uniti.(Was)