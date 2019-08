Vietnam-Australia: prosegue visita primo ministro australiano Morrison ad Hanoi

- Prosegue la visita ufficiale del premier australiano Scott Morrison in Vietnam. Al centro dei colloqui il rafforzamento della partnership strategica firmata nel 2018 e nuove possibilità di accordi commerciali e investimenti, interessanti per il Vietnam, per non dipendere eccessivamente dagli investimenti della vicina Cina. Grande interesse anche per accordi sul commercio delle materie prime australiane, in grado di dare nuovo impulso all'industria manifatturiera vietnamita. Morrison e sua moglie sono giunti ieri ad Hanoi, accolti dall'alto funzionario vietnamita Mai Tien Dung e dall'ambasciatore australiano in Vietnam Robyn Mudie. L'incontro con l'omologo vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, è in programma oggi, con un focus sul rafforzamento della cooperazione economica, sulla sicurezza, sui rapporti tra i popoli e sul contrasto all'inquinamento oceanico. (segue) (Fim)