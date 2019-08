Vietnam-Australia: prosegue visita primo ministro australiano Morrison ad Hanoi (2)

- "Non vedo l'ora di lavorare con il premier Phuc per trovare nuove strade per rafforzare le nostre relazioni commerciali. Nel 2018 il commercio tra i nostri due stati ha raggiunto la cifra di 14,5 miliardi di dollari australiani, il doppio rispetto al 2012, con un tasso di crescita dell'undici per cento negli ultimi cinque anni, secondo solo al commercio con l'India. Anche gli investimenti sono in espansione, oltre tre miliardi di dollari australiani nel 2018. Facciamo parte insieme della partnership trans-pacifica e dell'area di libero scambio Asean-Australia-Nuova Zelanda. Quest'anno lavoreremo insieme per concludere una partnership economica regionale generale", ha dichiarato Morrison in un'intervista all'agenzia di stampa vietnamita "Viet Nam News". Il Vietnam nel 2020 siederà tra i membri non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deterrà la presidenza dell'Asean, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. Ciò aprirà nuove prospettive per la lotta al terrorismo e lo sviluppo militare ai fini di garantire una maggiore sicurezza. (segue) (Fim)