Vietnam-Australia: prosegue visita primo ministro australiano Morrison ad Hanoi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una delle ragioni per cui ho messo così tanta enfasi nelle nostre relazioni indo-pacifiche, e una delle ragioni per cui mi recherò in Vietnam, è quella di estendere, rafforzare e continuare a costruire le alleanze e relazioni che esistono tra le nazioni libere, indipendenti e sovrane dell'area indo-pacifica, semplicemente cercando di essere sé stesse in questa area del mondo", ha dichiarato Morrison prima di partire. Le sue parole hanno suscitato alcune critiche: la direttrice di Human rights watch Australia, Elaine Pearson, ha sottolineato come la maggior parte dei vietnamiti non sia libera: "Il Vietnam non ha ancora elezioni, è controllato dal Partito comunista e le persone che criticano il governo sono costantemente portate in prigione, non c'è libertà di stampa, né di religione, a meno che non si segua l'unica ammessa dallo stato". Pearson ha dunque invitato il premier a cogliere l'occasione della visita per lanciare un appello per sensibilizzare la popolazione sulla "disastrosa" situazione dei diritti umani in Vietnam. (Fim)