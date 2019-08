Giappone-Russia: Curili, delegazione russa conclude visita nell'Hokkaido

- Si conclude oggi la visita in Giappone di una delegazione di rappresentanti ufficiali russi della regione di Sakhalin e dell’isola di Kunashir nel quadro di un programma “visa-free” in linea con gli accordi che prevedono delle attività economiche congiunte sulle Isole Curili. I delegati russi sono giunti nell’isola di Hokkaido per valutare alcuni impianti di riciclaggio e degli inceneritori con l’intento di sfruttare simili soluzioni nelle Curili. Nonostante gli accordi siglati per cercare di favorire un disgelo sulla questione irrisolta delle Curili, Russia e Giappone continuano ad avere dei problemi. Lo scorso 6 agosto il ministero degli Esteri russo ha convocato l'ambasciatore giapponese a Mosca, Toyohisa Kodzuki, per protestare contro le violazioni commesse da alcuni cittadini giapponesi. "Il 6 agosto, l'ambasciatore giapponese in Russia Kodzuki è stato convocato al ministero degli Esteri russo. Il vice ministro degli Esteri Igor Morgulov ha attirato l'attenzione dell'ambasciatore sull'accettabilità delle 'proteste' di Tokyo in relazione alle azioni della Federazione Russa sul suo territorio sovrano, le Isole Curili meridionali, legalmente basato sui risultati della Seconda guerra mondiale", ha affermato il ministero in una nota. Secondo la nota, a Kodzuki è stata consegnata anche una nota che esprimeva "una protesta decisiva per le violazioni nelle isole commesse da partecipanti giapponesi in programmi di scambio senza visti con le isole". "Alla parte giapponese è stato chiesto di sviluppare un approccio responsabile alla formazione di gruppi senza visto", ha aggiunto il ministero. (segue) (Git)