Libia: la Tunisia rinnova richiesta di fermare la guerra

- Il capo dalla diplomazia tunisina Khemaies Jhinaoui ha ribadito che "non esiste una soluzione militare alla crisi libica", rinnovando la richiesta di porre fine ai combattimenti in Libia e “di un rapido ritorno al processo politico guidato dalle Nazioni Unite". Jhinaoui ha formulato le sue osservazioni durante una riunione congiunta con il ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Mohamed Siyala, dopo un incontro a Tunisi. "La Tunisia sostiene gli sforzi dell'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, e tutte le misure volte ad aiutare i fratelli libici a superare le loro differenze e a portare avanti la soluzione politica", ha detto Jhinaoui, secondo una nota rilasciata ieri dal ministero degli Esteri tunisino. (Tut)