Libia: inviato Onu Salamé incontra presidente maltese Vella

- Il presidente maltese George Vella e l'inviato dell'Onu in Libia, Ghassan Salamé, hanno sottolineato l'importanza di tenere una "posizione internazionale unificata" nei confronti della crisi in Libia. Durante un incontro tenuto ieri a La Valletta, i due hanno discusso "delle implicazioni della crisi libica in Europa e nei paesi vicini", si legge in una dichiarazione della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). "Entrambi hanno concordato sull'importanza di mantenere una posizione internazionale unita per aiutare la Libia a tornare alla pace e alla stabilità", ha aggiunto l’Unsmil. (Lit)