Bosnia-Nato: rappresentante serbo Dodik, Piano d'azione Map documento "pieno di stupidaggini"

- Il primo Piano d'azione Map tra la Bosnia e la Nato rappresenta "un documento stilato in fretta e pieno di stupidaggini". Lo ha affermato il rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik in una dichiarazione riportata questa mattina dal sito di informazione "Vijesti". Dodik ha commentato il fatto che i rappresentanti politici croati e musulmani hanno vincolato la formazione del governo al via libera alla spedizione di Map a Bruxelles affermando che il documento "è stato stilato nel 2011 e abbiamo avuto da allora tre consulte dell'esecutivo e nessuno ha mai messo in relazione queste due cose". Ieri Dodik ha addirittura affermato che, alla luce delle difficoltà di formare un governo, sembra evidente che la Bosnia come paese "non può esistere". (segue) (Bos)