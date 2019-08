India: Modi in partenza per visita negli Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, partirà oggi dalla Francia per una visita negli Emirati Arabi Uniti, in programma fino a domani. Nel paese del Golfo Persico incontrerà il principe della corona di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan, per discutere di questioni bilaterali, regionali e internazionali di comune interesse. I due leader, inoltre, lanceranno un francobollo commemorativo per il 150mo anniversario della nascita del Mahatma Gandhi, padre della nazione indiana. Sarà lanciata anche la carta indiana RuPay per le transazioni senza contanti all’estero. Il premier indiano sarà insignito della più alta onorificenza civile emiratina, l’Ordine di Zayed, intitolata a Zayed bin Sultan al Nahyan, fondatore degli Emirati. Prima di lasciare Nuova Delhi, Modi ha parlato di “vibranti relazioni” bilaterali, frutto di “frequenti interazioni di alto livello”. “Gli Emirati Arabi Uniti sono il nostro terzo partner commerciale e il quarto esportatore di greggio verso l’India. Il miglioramento qualitativo di questi legami e tra i nostri principali risultati nella politica estera. La visita rafforzerà ulteriormente i nostri sfaccettati legami bilaterali”, ha affermato. (segue) (Inn)