Russia-Kazakhstan: incontro fra premier Medvedev e Mamin nel Tatarstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kazakhstan Askar Mamin, si è recato in visita di lavoro in Russia e ha incontrato l’omologo russo Dmitrij Medvedev. Lo ha riferito il servizio stampa del governo di Nur-Nultan. I due capi di governo hanno sottolineato l’alto livello di partnership strategica fondata e sviluppata dal primo presidente del Kazakhstan Nursultan Nazarbayev e dall’omologo russo Vladimir Putin. Le parti hanno discusso dell'attuazione degli accordi raggiunti nel quadro della visita ufficiale del presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev in Russia svoltasi lo scorso aprile. I negoziati intergovernativi sono stati dedicati alle questioni relative all'ulteriore sviluppo del commercio, dell'economia, della cooperazione negli investimenti, a livello industriale e nei settori dell'energia, dell'agricoltura e dei trasporti. Durante l'incontro sono state anche affrontate questioni di attualità relative alla cooperazione transfrontaliera e all'integrazione. (segue) (Res)