Trasporto aereo: messicana Interjet intende vendere velivoli Ssj-100 russi

- La compagnia aerea messicana Interjet desidera vendere i propri aerei di fabbricazione russa Sukhoi SuperJet 100 (Ssj-100). È quanto si apprende dal quotidiano "Vedomosti" che cita proprie fonti. Interjet è l'ultimo operatore straniero ancora in possesso dell'Ssj-100. Nel parco velivoli ci sono 22 velivoli del discusso modello. Interjet, precisano i media russi, ha deciso di vendere tali velivoli a causa della difficile situazione finanziaria. Secondo i dati di Flightradar24, continuano a volare solo sei Ssj-100 dell'Interjet. Altri sette non volano da più di un anno e cinque dall'autunno del 2018. Tre hanno smesso di funzionare in inverno e uno da marzo 2019. (Rum)