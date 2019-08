Croazia: premier Plenkovic condanna aggressione nel bar serbo vicino a Knin

- Il premier della Croazia Andrej Plenkovic ha condannato ieri sera l'aggressione avvenuta mercoledì sera a Uzdolje, vicino a Knin, nell'entroterra della Dalmazia. Secondo quanto riferisce stamattina l'emittente "N1", Plenkovic ha affermato che "si tratta di atti individuali di persone singole che vanno sanzionate". Plenkovic ha inoltre detto che "ogni società è composta anche da persone che si trovano dall'altra parte delle leggi". L'aggressione è avvenuta in un bar con titolari serbi in cui veniva trasmessa la diretta di una partita di calcio della squadra serba Stella Rossa. Il ministro della Sanità di Zagabria Milan Kujundzic ha affermato ieri ai giornalisti che "in base alle informazioni di cui dispongo, nessuno degli aggrediti è in pericolo di vita". Kujundzic ha inoltre definito l'incidente come "vergognoso", mentre il ministro dell'Interno Davor Bozinovic ha confermato l'arresto di alcune persone riconducibili all'aggressione.(Zac)