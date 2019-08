Malesia: Mahathir, parallelo olio di palma-deforestazione “infondato” (4)

- L’Unione Europea è uno dei principali acquirenti di olio di palma: è destinataria del 17 per cento delle esportazioni indonesiane e del 13 per cento di quelle malesiane, stando ai dati del Singapore Institute of International Affairs. Stando a un rapporto pubblicato dal think tank lo scorso maggio, limitando le importazioni di olio di palma l’Ue potrebbe mettere a rischio gli obiettivi di crescita sostenibile di quell’industria, e costringerla a cercare nuovi acquirenti nei mercati cinese e indiano. Sebbene questi due paesi siano a loro volta importanti consumatori di olio di palma, nessuno dei due si è impegnato a sostenere i prodotti derivanti da colture ecocompatibili: in questo senso, le politiche dell’Unione europea rischierebbero di causare un aumento della deforestazione, anziché contribuire a ridurla. (segue) (Fim)