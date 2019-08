Malesia: Mahathir, parallelo olio di palma-deforestazione “infondato” (5)

- La risoluzione adottata dall’Ue nel 2017 non richiede una ratifica da parte dei singoli Stati, ma alcuni paesi membri si sono già attivati per recepirne i contenuti: la Francia, ad esempio, ha varato provvedimenti per ridurre l’impiego dell’olio di palma nei biocarburanti negando i relativi incentivi fiscali. Sempre lo scorso dicembre, la Norvegia – un paese non-Ue – ha adottato una misura analoga. La Malesia definisce tali iniziative “discriminatorie”, e sostiene il loro vero obiettivo sia quello di favorire indirettamente prodotti europei come gli oli di semi di colza e girasole. Anche l’Indonesia, che conta 5 milioni di agricoltori dipendenti dall’industria dell’olio di palma, si è pronunciata contro le misure europee. Secondo il viceministro degli Esteri indonesiano, A. M. Fachir, “rifiutare l’olio di palma equivale a rifiutare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono un accordo globale”. (segue) (Fim)