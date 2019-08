Imprese: Nissan emette obbligazioni per 940 milioni di dollari (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre ad Aprile Nissan ha formulato una previsione degli utili assai inferiore al previsto per l’anno fiscale conclusosi lo scorso marzo, in risposta al calo delle vendite nel mercato core statunitense. L’azienda ha rivisto a ribasso le previsioni di utile di ben il 45 per cento rispetto allo scorso anno fiscale, e di 1,2 miliardi di dollari rispetto alla precedente previsione, a 318 miliardi di yen (circa 2,88 miliardi di dollari). Al calo degli utili hanno contribuito anche le spese legate all’attuazione di una campagna di estensione delle garanzie sulle automobili. Il calo delle entrate nette è ammontato, secondo le previsioni, al 57 per cento rispetto all’anno fiscale 2017. Nissan aveva ridotto le previsioni dell’utile operativo di 90 miliardi di yen a febbraio, citando vendite deludenti negli Usa, in Cina e in altri mercati; nel mese di marzo il quadro generale non è migliorato, e Nissan ha annunciato di aver venduto 4,97 milioni di veicoli a livello globale tra aprile 2018 e febbraio 2019, in calo del 4 per cento rispetto allo stesso periodo del precedente anno fiscale. (segue) (Git)