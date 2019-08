Brasile: venezuelani i principali beneficiari dei permessi di lavoro rilasciati a rifugiati (2)

- Secondo i dati, gli haitiani continuano a essere primi nelle classifiche di impiego formale tra gli immigrati in Brasile, a quota 27.246, seguiti da venezuelani (7.181), paraguaiani (5.394), argentini (3.784) e boliviani (2.776). Tuttavia, per il coordinatore generale dell'immigrazione del lavoro del ministero della Giustizia, Luiz Alberto Matos dos Santos, è visibile una "forte tendenza" in crescita per i venezuelani destinati a superare gli haitiani nel mercato del lavoro formale. Tra i settori che impiegano la maggior parte di immigrati ci sono la produzione di beni, i servizi industriali e le vendite al dettaglio (segue) (Brb)