Venezuela: ministro Esteri canadese Freeland a Cuba per discutere crisi venezuelana

- Il ministro degli Esteri canadese Chrystia Freeland sarà a Cuba la prossima settimana per discutere della crisi politica e umanitaria in corso in Venezuela con la sua controparte cubana, Bruno Rodriguez. "La prossima settimana andrò a Cuba per un incontro bilaterale con il ministro degli Esteri cubano", ha detto Freeland durante una conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, a Ottawa. "Lavoriamo con Cuba su molti livelli e uno dei problemi di cui abbiamo discusso con Cuba è il Venezuela", ha aggiunto. "È importante esplorare tutti i possibili percorsi per una soluzione della situazione", ha detto Freeland. Cuba è un forte alleato del presidente venezuelano Nicolas Maduro, figura osteggiata dalla maggior parte delle nazioni occidentali a favore del leader dell'opposizione Juan Guaidò. All'inizio di questa settimana, Maduro e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno confermato una ripresa dei contatti ad alto livello tra i due paesi, aggiungendo che gli scambi hanno luogo "da mesi".(Res)