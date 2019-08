Usa-Regno Unito: incontro tra Trump e Boris Johnson a margine vertice G7

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà il primo ministro britannico Boris Johnson domenica mattina a margine del vertice del Gruppo dei Sette (G7) in Francia. Lo riferisce un alto funzionario dell'amministrazione, citato dalla stampa Usa. Trump ha in programma una colazione con Johnson in quello che dovrebbe essere il primo incontro tra i due leader da quando l'ex ministro degli Esteri britannico ha assunto a luglio la carica di primo ministro del Regno Unito, dopo l'uscita di scena di Theresa May. L'incontro al vertice mondiale nella città balneare di Biarritz fa seguito a diverse telefonate intercorse tra Trump e Johnson nelle ultime settimane. Si prevede che al centro dell'incontro si discuterà della decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione europea, comunemente nota come Brexit, nonché della prospettiva di negoziare un accordo bilaterale di libero scambio tra Stati Uniti e Regno Unito, hanno riferito ai funzionari dell'amministrazione Trump. (Was)