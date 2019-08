Brasile: venezuelani i principali beneficiari dei permessi di lavoro rilasciati a rifugiati

- I venezuelani sono i principali destinatari degli oltre 36.000 permessi di lavoro rilasciati dal governo brasiliano nel 2018 a rifugiati e richiedenti asilo. Lo rivela il rapporto annuale dell'Osservatorio internazionale sulle migrazioni presentato oggi, 22 agosto dal ministero della Giustizia. Secondo il documento, il 68,4 per cento delle 36.384 schede di lavoro rilasciate alle persone in questa situazione nel 2018 è andato a cittadini venezuelani. Gli haitiani compaiono al secondo posto della classifica (19,1 per cento), seguiti dai cubani (4,8 per cento). "Nei soli primi sei mesi del 2019, i permessi di lavoro rilasciati a venezuelani sono stati più elevati rispetto a tutto il 2018, il che indica che il mercato del lavoro formale li ha assorbiti e integrati formalmente nel paese", ha affermato il sottosegretario nazionale del lavoro e presidente del Consiglio nazionale delle migrazioni, Maria Hilda Marsiaj. (segue) (Brb)