Brasile: venezuelani i principali beneficiari dei permessi di lavoro rilasciati a rifugiati (3)

- Lo scorso 25 luglio, il governo brasiliano aveva informato che il numero di richieste di asilo presentate in Brasile da parte di cittadini venezuelani è aumentato del 245 per cento nel 2018, rispetto al 2017. Lo riporta il documento "Rifugiati in numeri" pubblicato oggi, 25 luglio, dal ministero della Giustizia. Il contingente maggiore di richiedenti asilo è certamente composto da venezuelani che, a causa della crisi umanitaria che ha colpito il paese sempre più numerosi si sono rifugiati all'estero negli ultimi due anni. In particolare il numero di venezuelani che hanno chiesto rifugio in territorio brasiliano, è passato da 17.685 nel 2017 a 61.681 nel 2018. Secondo quanto riportato nel documenti, l'81 per cento delle richieste totali di rifugio presentate dai venezuelani in Brasile nel 2018 sono state presentate allo stato di Roraima. Lo stato confinante con il Venezuela ha ricevuto il 63 per cento delle nuove richieste di rifugio l'anno scorso. (segue) (Brb)