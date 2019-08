Usa: sondaggio, maggioranza degli statunitensi contro impeachment a Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte degli cittadini statunitensi si è dichiarata contraria alla rimozione del presidente Donald Trump attraverso la messa in stato d'accusa (impeachment): è quanto emerge da un nuovo sondaggio della Monmouth University pubblicato oggi, 22 agosto. Il 35 per cento degli americani si è dichiarato a favore dell'impeachment a Trump e alla sua rimozione dall'incarico, mentre il 59 per cento si è detta contraria. Solo il 41 per cento degli statunitensi vuole che la commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti apra un'inchiesta di impeachment contro il presidente. Allo stato attuale la maggioranza dei democratici alla Camera dei rappresentanti sostiene l'apertura di un'indagine per l'impeachment a Trump, e il presidente della commissione Giustizia della Camera, Jerry Nadler, ha detto all'inizio del mese che il suo panel ha avviato "procedimenti formali di impeachment" e che potrebbe avanzare una richiesta entro la fine dell'anno. (Was)