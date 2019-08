Hong Kong: Google chiude 210 canali Youtube per disinformazione su proteste

- Il colosso tecnologico statunitense Google ha dichiarato di aver bloccato 210 canali sulla piattaforma YouTube, di cui è proprietaria, per la loro disinformazione sulle proteste a Hong Kong. Gli account facevano parte di una rete coordinata che caricava video collegati alle proteste antigovernative ad Hong Kong. La decisione giunge pochi giorni dopo che Twitter e Facebook hanno dichiarato di voler cancellare o sospendere quasi 1.000 account collegati a una campagna di disinformazione sostenuta dalla Cina. Dall'inizio di giugno Hong Kong è scenario di proteste con manifestanti che si radunano contro le modifiche alla legislazione sull'estradizione che avrebbero permesso alle autorità cittadine di estradare sospetti in varie giurisdizioni, compresa la Cina continentale, senza alcun accordo bilaterale. (segue) (Was)