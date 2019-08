Usa: amministrazione Trump assegnerà medaglie alle truppe schierate al confine

- Migliaia di truppe statunitensi inviate dall'amministrazione Trump al confine tra Stati Uniti e Messico riceveranno un'onorificenza militare: lo ha confermato ieri, 22 agosto, il Pentagono. Il dipartimento della Difesa Usa ha infatti dichiarato che assegnerà la Armed Forces Service Medal, la medaglia di servizio delle Forze armate ai membri delle truppe schierate al confine con il Messico, nella missione per aiutare l'agenzia per la protezione doganale e di frontiera degli Stati Uniti (Cbp). Il portavoce del Pentagono, il tenente colonnello Chris Mitchell, ha dichiarato in una nota che il dipartimento "ha recentemente approvato l'assegnazione di questa medaglia" ai membri del servizio che hanno contribuito alla missione di supporto iniziata nell'aprile 2018. La medaglia di servizio delle forze armate, creata nel 1996 sotto il presidente Clinton, viene assegnata ai membri delle forze armate che partecipano a un'operazione militare degli Stati Uniti "ritenuta un'attività significativa" e "non incontrano opposizione armata straniera o minaccia imminente di azione ostile", secondo una descrizione del Pentagono.(Was)