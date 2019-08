Usa: Kashmir e Venezuela in cima all'agenda di Trump durante G7

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, discuterà di una serie di questioni durante gli incontri bilaterali con i leader mondiali durante il vertice del G7, comprese le situazioni in Kashmir, in Venezuela e le forniture di gas russo in Europa: lo ha detto ai giornalisti un alto funzionario dell'amministrazione statunitense. Il G7 si svolgerà a Biarritz, in Francia, dal 24 al 26 agosto. Il funzionario ha dichiarato ieri, 22 agosto, che Trump terrà incontri bilaterali con la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro indiano Narendra Modi, il premier britannico Boris Johnson, il primo ministro giapponese Shinzo Abe e il primo ministro canadese Justin Trudeau. Trump e Merkel dovrebbero discutere a margine del vertice del G7 dei rischi della dipendenza europea dalle forniture russe di gas naturale, ha detto il funzionario. Trump durante l'incontro del G7 ascolterà il piano di Modi per ridurre le tensioni sul Kashmir, ha detto il funzionario. Entrambi i leader discuteranno anche di questioni commerciali mentre gli Stati Uniti cercano di far ridurre l'India alle tariffe di importazione per aprire il proprio mercato ai beni e servizi statunitensi, ha affermato il funzionario. (segue) (Was)