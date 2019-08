Canada: ministro Esteri Freeland, Russia in G8 se lascerà Crimea e Donbass

- Il ministro degli Esteri canadese, Chrystia Freeland, ha dichiarato giovedì, 22 agosto, che la Russia non dovrebbe essere accolta di nuovo nel G7 fino a quando non mostrerà alla comunità internazionale che è impegnata nella democrazia e nello stato di diritto. La Russia è uscita dall'allora G8 nel 2014 dopo la sua invasione della Crimea e ha sostenuto una ribellione anti-Kiev nella regione del Donbass, nell'Ucraina orientale. Parlando con i giornalisti dopo un incontro con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ad Ottawa, Freeland ha dichiarato che il Canada ha una "posizione molto chiara" in termini di Russia e G7. "La violazione da parte della Russia del diritto internazionale nell'invasione della Crimea, nell'annessione e nel continuare a sostenere la guerra nel Donbass è qualcosa che non possiamo permettere di sopportare, ed è per questo che la Russia è stata espulsa dal G7, a causa di tale azione", ha detto Freeland. "Questo è stato un passo incredibilmente serio", ha continuato. "È la prima annessione del territorio di un paese europeo da parte di un altro paese europeo dalla seconda guerra mondiale". Il G7 è composto da Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Canada. I leader di ciascuna nazione si incontreranno alla fine di questa settimana per un vertice a Biarritz, in Francia. Martedì, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva dichiarato che sarebbe "appropriato" far rientrare la Russia nel G7.(Res)