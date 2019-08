Brasile: privatizzazione di Eletrobras non prevede "golden share" (5)

- Subito dopo la sua elezione, il presidente Bolsonaro aveva annunciato che il governo si sarebbe distinto per le privatizzazioni. La vendita di beni o la privatizzazione di servizi pubblici è vista infatti come la migliore alternativa per ottenere risorse immediate, controllare la corruzione, ridurre la spesa pubblica e aumentare gli investimenti nelle infrastrutture. La federazione brasiliana ha attualmente 138 società di proprietà statale sotto la sua gestione. L'attuale obiettivo del governo è di privatizzare o estinguere tutte le imprese statali federali, e raccogliere tra i 700 e gli 800 miliardi di dollari da infondere nelle casse dello stato. L'obiettivo del ministro dell'Economia Guedes è quello di raccogliere 20 miliardi dalle privatizzazioni solo nel 2019. (segue) (Brb)