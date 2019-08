Brasile: privatizzazione di Eletrobras non prevede "golden share" (6)

- Attualmente sono oltre 200 i progetti di privatizzazioni in corso tra vendita di società statali, aste per l'esplorazione energetica e concessioni per la gestione di strade, ferrovie, porti e aeroporti. Alcuni sono stati ereditati dal governo del presidente di Michel Temer, altri messi in campo dal governo del presidente Jair Bolsonaro. L'elenco comprende progetti per la vendita di società o beni pubblici, ma anche concessioni, Partenariati pubblico-privato (Ppp), locazioni, estensioni contrattuali, e altre modalità di trasferimento del controllo o della gestione a iniziativa privata. (segue) (Brb)