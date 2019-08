Usa: Kashmir e Venezuela in cima all'agenda di Trump durante G7 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro bilaterale con Macron, Trump solleverà preoccupazioni sulla tassa digitale francese che interesserà le società statunitensi come Amazon, Google e Facebook, ha detto il funzionario. I due leader discuteranno anche di problemi di sicurezza reciproca in Medio Oriente e Nord Africa e di come affrontare congiuntamente tali questioni, ha detto il funzionario. Trump e Trudeau dovrebbero discutere della crisi venezuelana e delle crescenti pressioni sul governo del presidente Nicolas Maduro, ma anche della situazione ad Hong Kong e della possibilità che la Russia possa ricongiungersi al G8, ha detto il funzionario. (Was)