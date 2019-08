Usa: trovato morto a New York lo chef italiano Andrea Zamperoni

- Andrea Zamperoni, capo chef del famoso ristorante di New York Cipriani Dolci, è stato trovato morto: lo riferisce l'emittente statunitense “Nbc News” che cita un comunicato stampa di Cipriani Dolci. Il 33enne italiano era scomparso senza spiegazioni domenica scorsa. Originario di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, era stato visto dai suoi coinquilini per l'ultima volta sabato sera, al termine del suo turno di lavoro. Il corpo è stato ritrovato in un ostello di New York, nel Queens, sulla 77esima strada. "Abbiamo purtroppo appreso che Andrea Zamperoni, un membro rispettato e amato del team Cipriani per molti anni, scomparso domenica scorsa è stato trovato deceduto", ha detto Cipriani Dolci in una nota alla “Nbc News”. “Confidiamo che il NYPD stia facendo di tutto per indagare e chiarire questa tragica situazione".(Was)