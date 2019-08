Brasile: privatizzazione di Eletrobras non prevede "golden share"

- Il ministro delle Miniere e dell'energia brasiliano, Bento Albuquerque, ha affermato oggi, 22 agosto, che la proposta del governo di privatizzare la compagnia elettrica statale brasiliana Eletrobras non prevede la cosiddetta "quota aurea" (golden share), che concede potere di veto da parte del governo sulle decisioni adottate in seno a una società che, privatizzate, mantiene tuttavia un'importanza in termini strategici per il paese. "Questa possibilità dipenderà dalla decisione che verrà adottata in seno al parlamento, ma nella nostra proposta non esiste golden share", ha affermato il ministro, a margine della partecipazione dell'evento Reate 2020, programma per rivitalizzare l'attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale. Il ministro ha infatti specificato che nel progetto di privatizzazione della società il governo non ha interesse a mantenere il controllo della compagnia energetica. (segue) (Brb)