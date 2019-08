Governo: Mulè (FI), dieci punti Di Maio tenaglia per torturare Italia

- Giorgio Mulè portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia alla Camera e al Senato, in una nota, evidenzia come i dieci punti elencati da Luigi Di Maio costituiscano "una terribile tenaglia per continuare a torturare l'Italia. Non c'è traccia delle parole 'grandi opere', scomparsa ovunque la parola 'infrastrutture'. C'è invece la perfetta teorizzazione di uno Stato che assiste inerme alla crisi e incentiva la decrescita infelice accanto alla consacrazione di fallimenti come la gestione della Rai". Quindi, Mule rincara: "Non è un programma di governo, ma la pianificazione di un delitto per portare ancora più indietro il Paese. Chi lo appoggerà, come sembrano essere intenzionati a fare Pd e Leu, ne sarà complice. Non ci sarà ovviamente Forza Italia perché, come ribadito dal presidente Silvio Berlusconi, per noi la via maestra è una e una sola: il voto''. (Com)