Governo: Mattarella, nuove consultazioni martedì, al voto solo se non c'è maggioranza (3)

- Pd e M5s, invece, hanno esposto le loro posizioni al capo dello Stato indicando alcune priorità irrinunciabili. Il primo a dettare le condizioni è stato il segretario democratico Nicola Zingaretti che, forte dell'esito della direzione di ieri, ha elencato a Mattarella cinque "principi non negoziabili a cui il nuovo esecutivo dovrebbe rifarsi" ma ha anche detto no a "un governo a qualsiasi costo". Tra questi principi, Zingaretti ha ricordato la "chiara ed indiscussa scelta europeista e l'impegno a costruire un'Europa profondamente rinnovata, il pieno riconoscimento e la difesa della democrazia rappresentativa, a partire dalla centralità del Parlamento, una svolta radicale nelle scelte economiche e di sviluppo, puntando alla sostenibilità ambientale e ridando totale centralità alle politiche redistributive, agli investimenti, ai temi del lavoro ed attenzione all'equità sociale, e per evitare ulteriori inasprimenti fiscali a cominciare da quello dell'Iva, una svolta infine con l'Europa nell'organizzazione e gestione dei flussi migratori rispetto ai decreti che si sono approvati in questa legislatura". Il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, ha invece letto "dieci impegni presi con gli italiani” e che vanno portati a termine. Al primo punto dell'elenco c'è il taglio del numero dei parlamentari: "Manca un solo voto per completare la riforma - ha rimarcato il vicepremier -, per noi deve essere tra le priorità del calendario in Aula". Oltre a questa riforma, nei desiderata dei pentastellati ci sono il "carcere per i grandi evasori e lotta alle mafie e ai traffici illeciti", un piano straordinario di investimenti per il Sud, anche attraverso l'istituzione di una banca pubblica per gli investimenti, e una riforma del sistema bancario, passando per l'ambiente e una riforma della Rai. Senza tralasciare la tutela dei beni comuni, dalla scuola all'acqua fino alla sanità. (segue) (Rin)