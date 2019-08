Argentina: presidente Macri annuncia visita Fmi prossima settimana

- Il presidente argentino Mauricio Macri ha annunciato oggi che una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) sarà la prossima settimana in Argentina per realizzare la quinta revisione dei conti pubblici nell'ambito del programma di assistenza finanziaria di tipo "Stand By" da 57,1 miliardi di dollari. "L'Fmi viene la settimana prossima, siamo in contatto costante", ha dichiarato il presidente argentino durante il suo intervento nell'ambito di un seminario su "Democrazia e sviluppo" tenuto a Buenos Aires. (segue) (Abu)