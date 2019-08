Usa: stampa, Casa Bianca verso ritiro del piano per taglio aiuti a paesi esteri

- La Casa Bianca avrebbe deciso di bloccare il piano che prevedeva il taglio di circa 4 miliardi di dollari in aiuti ai paesi esteri, dopo aver ricevuto critiche dai legislatori di entrambi gli schieramenti. Secondo quanto riferito dalla stampa Usa, la decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di rinunciare alla "sospensione" arriva dopo un braccio di ferro interno tra i consulenti di bilancio del presidente e i funzionari del governo. Il piano, che aveva cercato di tagliare i fondi senza l'approvazione del Congresso, avrebbe interessato i programmi delle Nazioni Unite su una serie di questioni, nonché i programmi destinati al Guatemala, El Salvador e Honduras. Lo sforzo dell'amministrazione Trump di congelare i fondi aveva minacciato di complicare il già delicato processo per evitare un arresto del governo in autunno. (segue) (Was)