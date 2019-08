Usa: stampa, Casa Bianca verso ritiro del piano per taglio aiuti a paesi esteri (2)

- Sebbene il Congresso e l'amministrazione abbiano già concordato un budget federale che aumenta la spesa pubblica di 320 miliardi di dollari in due anni, devono ancora raggiungere una serie di accordi sui livelli di finanziamento per le singole agenzie e programmi - comprese proposte controverse come il finanziamento del muro lungo il confine tra Stati Uniti e Messico - prima del 1 ottobre. Martedì scorso, Trump aveva detto ai giornalisti alla Casa Bianca che la sua amministrazione stava riesaminando la spesa da destinare ai paesi esteri e che avrebbe potuto fare un annuncio entro la settimana. Secondo quanto riferito, l'ufficio del bilancio della Casa Bianca stava prendendo in considerazione tagli per 2,3 miliardi di dollari all'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) e altri 2 miliardi in tagli al dipartimento di Stato. (Was)