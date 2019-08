Afghanistan: ripresi in Qatar i colloqui di pace tra Usa e talebani (2)

- La scorsa settimana un altro ciclo di discussioni volte a risolvere quasi due decenni di combattimenti in Afghanistan si era concluso senza un accordo, ma l'amministrazione Trump aveva ribadito di voler procedere a prescindere dai piani per ridurre sostanzialmente la presenza militare nel paese. Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Afghanistan Zalmay Khalilzad ha suggerito di aver compiuto alcuni progressi su alcuni punti. Ma sembra che praticamente non siano stati fatti progressi sulle altre richieste degli Stati Uniti, incluso quella che prevede che i talebani negozino direttamente con i rappresentanti del governo afgano. I talebani, infatti, non riconoscono il governo di Kabul e lo definiscono “un burattino dell'Occidente”. Un altro punto critico è l’accordo su un nuovo cessate il fuoco nel paese. (Was)