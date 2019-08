Usa-Canada: Pompeo rassicura premier Trudeau su rilascio canadesi detenuti in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha assicurato oggi il primo ministro canadese, Justin Trudeau, circa l'impegno dei funzionari statunitensi per liberare i due cittadini canadesi detenuti dalla Cina dalla fine dello scorso anno. La Cina ha arrestato i due uomini d'affari canadesi, Michael Spavor e Michael Kovrig, un consigliere dell'International Crisis Group e un ex diplomatico, dopo che le autorità canadesi hanno arrestato l'alta dirigente di Huawei, Meng Wanzhou, il primo dicembre, su richiesta degli Usa. I due stanno affrontando accuse di spionaggio. Il governo di Trudeau ha spinto Washington a fare di più per convincere la Cina a rilasciare i due uomini. Pompeo ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sollevato il caso direttamente con il presidente cinese Xi Jinping durante il loro incontro di fine giugno. (segue) (Res)