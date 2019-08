I fatti del giorno - Balcani (3)

- Francia-Grecia: premier Mitsotakis, per Atene l'Ue rimane "spazio naturale" - Nonostante la crisi finanziaria, l'Unione europea rimane per la Grecia "il suo spazio naturale": lo ha detto il premier greco Kyriakos Mitsotakis nel punto stampa con il presidente francese Emmanuel Macron prima del loro incontro di oggi all'Eliseo. "Avremo un'opportunità di discutere della nuova architettura dell'Unione europea, e delle riforme che devono essere introdotte", ha detto Mitskotakis, il quale ha rinnovato l'invito agli imprenditori francesi ad investire in Grecia "per contribuire alla crescita economica". (segue) (Kop)