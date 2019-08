Brasile: indice prezzi al consumo sale dello 0,8 per cento ad agosto (2)

- Secondo l'Ibge i costi dell'elettricità sono stati i principali responsabili della pressione sull'inflazione nel mese. In aumento per il settimo mese consecutivo, le tariffe sono cresciute del 4,91 per cento solo da luglio ad agosto, dopo essere aumentate dell'1,13 per cento nel mese di giugno. Di conseguenza, il segmento relativo alle spese immobiliare è aumentato dell'1,42 per cento nel mese, il 0,23 punti percentuali sul totale della crescita dell'inflazione. Quattro dei nove gruppi di prodotti e servizi sondati dall'Ibge hanno registrato una deflazione in agosto, compresi i trasporti (-0,78 per cento) e gli alimenti e le bevande (-0,1 per cento). (Brb)