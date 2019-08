Governo: M5s, incontriamo Pd ma si parte da taglio parlamentari

- "Per noi il taglio dei parlamentari si deve fare ora, non fra dieci anni come chiede qualcuno. È una riforma fondamentale per il futuro del Paese con cui gli italiani risparmieranno mezzo miliardo di euro. Oggi abbiamo presentato dieci punti per noi imprescindibili e, non a caso, il taglio dei 345 parlamentari è stato fissato come primo punto sia in virtù dell'importanza che gli attribuiamo sia in virtù del fatto che manca solo un voto e dunque due ore di lavoro della Camera per portarlo a compimento". Lo ha detto il parlamentare del M5s Stefano Patuanelli in assemblea. "Il taglio dei parlamentari è il presupposto per il prosieguo della legislatura e per darle solidità - ha spiegato -. A tal proposito, visto che oggi abbiamo letto dichiarazioni piuttosto vaghe al riguardo e visto che la Lega continua ad essere il partito del boh, vi chiediamo mandato per incontrare la delegazione del Pd per iniziare a parlare del primo punto appunto: il taglio dei parlamentari, sul quale chiederemo chiarezza". (Rer)