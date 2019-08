Roma: Raggi, danno da mangiare ad animali selvatici, chieste verifiche ad Ama su protagonisti video. Pulire azienda da lavoratori disonesti

- "Questi comportamenti sono inaccettabili e ho chiesto ad Ama di verificare se si tratta di dipendenti dell'azienda ed eventuali prendere provvedimenti nei confronti dei protagonisti di questo video. Ringrazio il Tgr Rai per averlo diffuso denunciando questi atti intollerabili". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Non può essere considerata una bravata dare da mangiare a degli animali selvatici. Soprattutto se a farlo sono degli irresponsabili che invece dovrebbero garantire la pulizia della città. Sono gesti che, se accertati - aggiunge - offendono i tanti lavoratori di Ama che al contrario ogni giorno operano con impegno nelle nostre strade. In Ama abbiamo scoperto dipendenti che rubavano il carburante dai mezzi aziendali. Altri che gettavano l'olio esausto delle friggitorie nei tombini. Dobbiamo ripulire l'azienda da tutte i lavoratori disonesti, perché un'azienda sana non può avere al proprio interno dipendenti che rubano o fanno male il loro lavoro e così infamano il nome della società. Fanno ricadere le colpe su tutti i lavoratori onesti che sono la maggioranza. A questi ultimi va il mio sostegno e ringraziamento. Per chi non fa il proprio dovere il massimo della severità". (rer)