Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito, un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia Fabio Rolfi partecipa, al summit, promosso da Coldiretti, per la conta dei danni su campi e strutture agricole a causa del maltempo. Saranno presenti Gianmarco Centinaio, ministro delle Politiche agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo; Ettore Prandini, presidente della Coldiretti nazionale e di Coldiretti Brescia; Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia; Raffaele Borriello, Direttore generale Ismea e Stefano Simeoni, Capo di Gabinetto della Prefettura di Brescia. Prima dell'incontro, i rappresentanti delle istituzioni visiteranno due delle numerose aziende agricole della provincia di Brescia devastate dagli eventi metereologici estremi. Nel dettaglio, alle ore 10 l'Azienda agricola Paradiso in via Passere 22 a Torbole Casaglia/BS e, alle 10.45, la Società agricola Sant'Ambrogio in via Godi 1 a Lograto/BS. - ore 11.30, sede Coldiretti (via San Zeno, 69 - Brescia).VARIELegambiente Lombardia partecipa al presidio indetto dal Coordianamento Friday For Future Milano davanti al consolato del Brasile, per protestare contro le scelte che stanno distruggendo la foresta pluviale e per mantenere alta l’attenzione sugli effetti devastanti del cambiamento climatico.Consolato del Brasile, Corso Europa, 12 (ore 11.00) (Rem)