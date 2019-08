Brasile: gettito fiscale raggiunge i 30 miliardi di euro a giugno (2)

- Tasse e contributi hanno garantito nei primi sette mesi dell'anno entrate per 854,2 miliardi di real (190 miliardi di euro), in aumento dell'1,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quanto ai ricavi delle royalties del petrolio, questi sono stati pari a 10 miliardi di real (2,2 miliardi di euro) nel mese di luglio 2019, il 10,18 per cento in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Da gennaio a luglio, i ricavi hanno raggiunto 41 miliardi di real (9,1 miliardi di euro), in aumento reale del 10,25 per cento, rispetto stesso periodo dell'anno scorso. (Brb)