Governo: Mattarella, nuove consultazioni martedì prossimo - 2

- "Nel corso delle consultazioni appena concluse mi è stato comunicato da parte di alcuni partiti politici che sono state avviate iniziative per un'intesa in parlamento per un nuovo governo e mi è stata avanzata la richiesta di avere il tempo di sviluppare questo confronto anche da parte di altre forze politiche - ha sottolineato il presidente Mattarella . Davanti alla richiesta di ulteriori verifiche il presidente della Repubblica ha il dovere ineludibile di non precludere la volontà maggioritaria del Parlamento, così come avvenuto del resto anche un anno fa per la nascita del governo che si è appena dimesso. Al contempo ho il dovere per le ragioni che prima ho esposto di richiedere nell'interesse del paese decisioni sollecite. Quindi ci saranno nuove consultazioni che inizieranno nella giornata di martedì prossimo per trarre le conclusioni e per assumere le decisioni necessarie". (Rer)